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Факты / Україна

Угрожают увольнением и не выпускают из города: в “ЛНР” оккупанты создают видимость активности на псевдореферендумах

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Угрожают увольнением и не выпускают из города: в “ЛНР” оккупанты создают видимость активности на псевдореферендумах
Фото: Depositphotos

Российские военные пытаются создать видимость активного участия населения в псевдореферендумах на оккупированных территориях Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что на местах уже работают российские СМИ. В захваченном Беловодске на одном из предприятий руководитель объявил работникам, что явка обязательна.

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— Того, кто не будет принимать участие в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут “Министерству государственной безопасности” “ЛНР”, — говорит председатель ОВА.

Кроме того, оккупационные власти Старобельска запретили местному населению покидать город 23-27 сентября.

— По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилья и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме, — говорит Гайдай.

Напомним, что 20 сентября боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” объявили даты своих псевдореферендумов. Фейковые голосования пройдут с 23 по 27 сентября.

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