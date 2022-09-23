Угрожают увольнением и не выпускают из города: в “ЛНР” оккупанты создают видимость активности на псевдореферендумах
Российские военные пытаются создать видимость активного участия населения в псевдореферендумах на оккупированных территориях Луганской области.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он отметил, что на местах уже работают российские СМИ. В захваченном Беловодске на одном из предприятий руководитель объявил работникам, что явка обязательна.
— Того, кто не будет принимать участие в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут “Министерству государственной безопасности” “ЛНР”, — говорит председатель ОВА.
Кроме того, оккупационные власти Старобельска запретили местному населению покидать город 23-27 сентября.
— По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилья и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме, — говорит Гайдай.
Напомним, что 20 сентября боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” объявили даты своих псевдореферендумов. Фейковые голосования пройдут с 23 по 27 сентября.