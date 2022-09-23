Погрожують звільненням та не випускають з міста: у “ЛНР” окупанти створюють видимість активності на псевдореферендумах

Вересень, 23 в 12:09

Російські військові намагаються створити видимість активної участі населення у псевдореферендумах на окупованих територіях Луганської області.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що на місцях уже працюють російські ЗМІ. У захопленому Біловодську на одному з підприємств керівник оголосив працівникам, що явка є обов’язковою.

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– Хто не братиме участі у голосуванні, автоматично звільнять із роботи, а списки тих, хто не з’явиться, передадуть “Міністерству державної безпеки” “ЛНР”, — говорить голова ОВА.

Крім того, окупаційна влада Старобільська заборонила місцевому населенню залишати місто 23-27 вересня.

– За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу житла та примусу людей брати участь у так званому референдумі, – каже Гайдай.

Нагадаємо, що 20 вересня бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” оголосили дати своїх псевдореферендумів. Фейкові голосування відбудуться з 23 до 27 вересня.