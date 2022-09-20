Сентябрь, 20 в 16:26

Российские марионетки в террористических формированиях “ДНР”, “ЛНР”, а также в Херсонской области планируют провести “референдумы” о “присоединении” к составу государства-агрессора России.

Главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник также обратились к Путину с просьбой “включить” Донетчину и Луганщину в состав РФ, потому что они не сомневаются в “положительном результате” псевдореферендума.

Кремлевские приспешники даже определились с датами псевдореферендумов – с 23 по 27 сентября этого года.

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Интересно, что вслед за боевиками “ЛДНР” о проведении псевдореферендума заявили подконтрольные Кремлю марионеточные “власти” Херсонской области. Причем даты выбрали такие же — 23-27 сентября.

Обновлено в 16.40. Впоследствии о намерении провести 23-27 сентября “референдум” о “вхождении” в состав РФ объявили гауляйтеры и оккупированной части Запорожской области.

Какая реакция Украины?

В украинском МИДе уверены, что ни фейковые “референдумы”, ни гибридная “мобилизация” ничего не изменят.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли.

— Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России, — подчеркнул Кулеба.

Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сегодня назвал заявления о “референдумах” наивным шантажом угрозами и страхом разгрома.

— Наивный шантаж угрозами и страшилками референдумов, мобилизаций от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует, – написал Ермак в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина решит российский вопрос, и отметил, что угрозу можно ликвидировать только силой.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что так россияне решили ответить на украинское контрнаступление.

— Они думают, что незаконный “референдум” сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко считает отнюдь не совпадением ряд событий вокруг объявления псевдореферендумов.

Он отмечает, что параллельно с плачами гауляйтеров о “референдумах” в российской Думе появились законопроекты, где есть упоминание о мобилизации и военном положении.

— Пока все похоже на исключительно информационный продукт шантажа с одной стороны и прикрытие отсутствия успехов на фронте с другой, — отмечает он.

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предположил, что проведение РФ “референдумов” на вновь оккупированных территориях Луганщины откроет путь к общей мобилизации в России.

По его словам, оккупанты могут на скорую руку провести фейковый референдум и признать его “результаты”.