Сентябрь, 23 в 13:02

Служба безопасности Украины идентифицировала более 1,5 тыс. человек, которых враг планирует привлечь к организации псевдореферендума на Запорожье.

Согласно документам российских захватчиков, которые перехватила СБУ, более 1 тыс. российских силовиков должны “охранять” мероприятия псевдоголосования.

– Среди них подразделения Росгвардии, военной полиции ВС РФ и российского МЧС. Помогать им будут предатели и коллаборанты, которые вошли в состав оккупационного “главного управления МВД в Запорожской области”, а также частные охранные фирмы, подконтрольные спецслужбам РФ, — сообщили в СБУ.

Кроме того, сотрудники СБУ получили полный список вражеских приспешников, которые добровольно согласились возглавить так называемые “территориальные избирательные комиссии”.

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На данный момент идентифицировано более 390 коллаборантов.

Ведомство установило всех организаторов незаконной деятельности, их учредительные данные и места нахождения. Уголовное производство осуществляется по трем статьям УКУ.

В Главном управлении разведки Минобороны добавили, что Украина владеет полным спектром задокументированной информации о коллаборантах, которые сотрудничают с оккупантами с детальным перечнем “их заслуг перед Россией”.