СБУ ідентифікувала понад 1,5 тис. осіб, яких РФ хоче залучити до псевдореферендуму на Запоріжжі

Вересень, 23 в 13:02

Служба безпеки України ідентифікувала понад 1,5 тис. осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі.

Згідно з документами російських загарбників, які перехопила СБУ, понад 1 тис. російських силовиків мають “охороняти” заходи псевдоголосування.

– Серед них підрозділи Росгвардії, воєнної поліції ЗС РФ та російського МНС. Допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу окупаційного “головного управління МВД у Запорізькій області”, а також приватні охоронні фірми, підконтрольні спецслужбам РФ, – повідомили в СБУ.

Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані “територіальні виборчі комісії”.

Зараз дивляться

Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів.

Відомство встановило всіх організаторів незаконної діяльності, їхні установчі дані та місця перебування. Кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями ККУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони додали, що Україна володіє повним спектром задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами з детальним переліком “їхніх заслуг перед Росією”.