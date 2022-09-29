Путин-дурак, мародерство и убийство гражданских: NYT обнародовала записи звонков оккупантов

Сентябрь, 29 в 18:30

Американская газета The New York Times получила и расшифровала тысячи часов телефонных разговоров российских оккупантов в Украине с февраля по март.

В телефонных звонках друзьям и родственникам солдаты РФ рассказывали о неудачах на поле сражений, убийствах гражданских, мародерстве и критиковали своих руководителей и власть, называя войну “самым тупым решением”.

Газета пишет, что эксклюзивно получила записи тысяч звонков, сделанных в течение марта и перехваченных украинскими правоохранительными органами. После этого журналисты проверили подлинность этих звонков и смогли идентифицировать солдат и членов их семей.

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Эти разговоры раньше не обнародовались. Они были сделаны десятками бойцов воздушно-десантных подразделений и Росгвардии. Обнародованные разговоры демонстрируют беспорядок в рядах оккупационных войск только спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения.

В разговорах солдаты описывают низкий моральный дух и плохое снаряжение, а также говорят, что им врали по поводу миссии, которую они выполняли. Разговоры включают в себя откровенную критику Путина и военного командования.

Оккупанты признаются в захвате и убийстве гражданских, в грабеже украинских домов и предприятий.

– Какой телевизор ты хочешь? LG или Samsung? — Какого черта ты берешь телевизор? — Не только телевизор… Двое ребят взяли телевизор размером с нашу чертову кровать.

Многие говорят, что хотят разорвать свои военные контракты, опровергая пропаганду, которую транслируют российские СМИ.

Через две недели после вторжения оккупанты, кажется, поняли, что Киев недостижим. Своим родственникам они говорили, что военная стратегия проваливается. Они выражали удивление профессиональными действиями украинских сил, а один оккупант по имени Евгений прямо сказал: Мы проигрываем.

– Путин дурак. Он хочет взять Киев. Но мы не можем это сделать, – рассказывал оккупант матери во время оккупации Бучи.

Солдаты, описывая тактические просчеты, жаловались на отсутствие у них оружия и основного оборудования, в частности приборов ночного видения и нормальных бронежилетов.

Вот несколько цитат из обнародованных разговоров:

Никто не говорил, что мы собирались воевать. Нас обманули, как маленьких детей.

Мама, это самое глупое решение, которое когда-нибудь принимало наше правительство.

Наше положение – дерьмо. Мы перешли к обороне. Наше наступление остановилось.

Некоторые снимали броню с трупов украинцев и забирали себе… Их НАТОвская броня лучше нашей.

Десантников было 400, и только 38 из них выжили. Потому что наши командиры посылали солдат на убой.

Они сказали, что там, куда мы едем, много мирных жителей. И они дали нам приказ убить всех, кого мы увидим.

Мама, мы там не видели ни одного фашиста… Эта война основывается на фальшивом поводе.

Фото: NYT