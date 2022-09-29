Путін-дурень, мародерство та вбивство цивільних: NYT оприлюднила записи дзвінків окупантів

Вересень, 29 в 18:30

Американська газета The New York Times отримала та розшифрувала тисячі годин телефонних розмов російських окупантів в Україні з лютого до березня.

У телефонних дзвінках друзям і родичам солдати РФ розповідали про невдачі на полі битв, вбивства цивільних, мародерство та критикували своїх керівників та владу, називаючи війну “найтупішим рішенням”.

Газета пише, що ексклюзивно отримала записи тисяч дзвінків, які були зроблені протягом березня та перехоплені українськими правоохоронними органами. Після цього журналісти перевірили справжність цих дзвінків та змогли ідентифікувати солдатів і членів їхніх сімей.

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Ці розмови раніше не оприлюднювалися. Вони були зроблені десятками бійців повітряно-десантних підрозділів і Росгвардії. Оприлюднені розмови демонструють безлад у лавах окупаційних військ лише через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення.

У розмовах солдати описують низький моральний дух та погане спорядження, а також кажуть, що їм брехали щодо місії, яку вони виконували. Розмови включають відверту критику Путіна та військового командування.

Окупанти зізнаються в захопленні та вбивстві цивільних, в пограбуванні українських будинків і підприємств.

— Який телевізор ти хочеш? LG чи Samsung? — Якого біса ти береш телевізор? — Не тільки телевізор…. Двоє хлопців взяли телевізор розміром із наше кляте ліжко.

Багато хто каже, що хоче розірвати свої військові контракти, спростовуючи пропаганду, яку транслюють російські ЗМІ.

Через два тижні після вторгнення окупанти, здається, зрозуміли, що Київ недосяжний. Своїм родичам вони казали, що військова стратегія провалюється. Вони висловлювали здивування професійними діями українських сил, а один окупант на ім’я Євген прямо сказав: Ми програємо.

— Путін дурень. Він хоче взяти Київ. Але ми не можемо це зробити, – розповідав окупант матері під час окупації Бучі.

Солдати, описуючи тактичні прорахунки, скаржилися на відсутність у них зброї та основного обладнання, як-от приладів нічного бачення та нормальних бронежилетів.

Ось кілька цитат з оприлюднених розмов:

Ніхто не казав, що ми збиралися воювати. Нас обдурили, як малих дітей.

Мамо, це найдурніше рішення, яке будь-коли ухвалював наш уряд.

Наше становище – лайно. Ми перейшли до оборони. Наш наступ зупинився.

Дехто знімав броню з трупів українців і забирав собі.… Їхня НАТОвська броня краща за нашу.

Десантників було 400, і лише 38 із них вижили.… Бо наші командири посилали солдатів на забій.

Вони сказали, там, куди ми їдемо, безліч мирних жителів. І вони дали нам наказ вбити всіх, кого ми побачимо.

Мамо, ми там не бачили жодного фашиста…. Ця війна ґрунтується на фальшивому приводі.

Фото: NYT