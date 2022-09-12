Сентябрь, 12 в 8:09

Украинские войска нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. Украинский успех стал результатом умелого планирования и проведения кампании, включавшей усилия по максимальному использованию западных систем вооружения, таких как HIMARS.

Об этом говориться в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Долгое обсуждение Киевом, а затем и объявление о проведении контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекли значительные российские войска от участков, на которых украинские силы наносили решающие удары в последние несколько дней. Вооруженные силы Украины использовали HIMARS и другие западные системы для нападения на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха этой операции. Украинские лидеры гораздо более демонстративно обсуждали удары на юге, успешно запутав россиян относительно их намерений в Харьковской области. Западные системы вооружения были необходимы, но недостаточны для обеспечения успеха Украины. Украинское применение этих систем в хорошо спланированной и хорошо проведенной кампании обеспечило значительный успех контрнаступательных операций в Харьковской области.

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Однако нет никаких оснований считать объявленное в Херсонской области контрнаступление только лишь уловкой. Сообщается, что украинские силы атаковали и добились успехов в нескольких важных точках на западном берегу Днепра. Они перерезали два моста через реку, а также мешают российским силам налаживать снабжение через баржу и понтонный паром. Украина задействовала значительную боевую мощь и сосредоточила изрядную часть западных высокоточных систем большой дальности, которые у нее есть, на этом направлении, и вряд ли она сделала это только для того, чтобы отвлечь российские силы в этот район.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник:ISW