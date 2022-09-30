Сентябрь, 30 в 13:19

Пентагон решил создать новое командование, которое должно будет координировать обучение и оснащение украинских военных.

Об этом пишет New York Times.

Как уточняется, речь идет, в первую очередь, об упорядочении системы подготовки и помощи, созданной после вторжения РФ в Украину в феврале.

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Несколько военных и представителей администрации утверждают, что система будет подчинена единому новому командованию, которое будет базироваться в Германии и возглавляться американским генералом.

Официальные лица утверждают, что самый высокий американский офицер в Европе – генерал Кристофер Г. Каволи, – недавно представлял предложение с описанием изменений министру обороны США Ллойду Остину.

Остин совместно с главными помощниками рассматривает этот план и, вероятно, будет принимать окончательное решение уже в ближайшие недели. Об этом заявили на условиях анонимности высокопоставленные американские чиновники, добавив, что Белый дом и Пентагон одобряют такой подход.

Эта информация является сигналом о том, что США ожидают, что угроза Украине и другим соседям со стороны РФ сохранится в течение многих лет.

Об этом заявили как нынешние, так и бывшие высокопоставленные американские чиновники.

– Это признает реальность важной миссии по предоставлению безопасности и помощи нашим украинским партнерам. Это также создаст формальную структуру безопасности, которой могут придерживаться наши союзники и партнеры, передавая свое оборудование и подготовку в руки украинцев, – рассказал бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, адмирал Джеймс Г. Ставридис.

В свою очередь бывший главнокомандующий США в Ираке и Афганистане, генерал Дэвид Х. Петреус согласился с таким мнением.

– Это была бы очень важная и очень уместная инициатива, учитывая масштабы усилий США и вклад наших союзников по НАТО, – сказал он.

Новое командование будет подчиняться генералу Каволи и будет выполнять решения, которые примет Контактная группа по вопросам обороны Украины, коалицией 40 стран, которую Минобороны США создало после вторжения РФ для удовлетворения потребностей и запросов Украины.

Встреча высших военных должностных лиц стран-членов группы уже состоялась на этой неделе в Брюсселе.

К миссии планируют привлечь около 300 человек, расположить ее планируют в Висбадене (Германия), штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе. Значительная часть подготовки украинских солдат на американских системах вооружения уже происходит там или поблизости.

Ожидается, что данные изменения должны придать формальную структуру тому, что было импровизировано с начала войны.

США примерно моделируют усилия по подготовке и оказанию помощи в Ираке и Афганистане в течение последних двух десятилетий.

Это предложение возникло в этом году у генерала Тода Д. Уолтерса, предшественника генерала Каволи. Его доработали после того, как генерал Каволи принял командование в июле.

Ранее сообщалось, что в последний пакет военной помощи США включили широкий спектр важного боевого оборудования, однако его часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.