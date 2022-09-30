Вересень, 30 в 13:19

Пентагон вирішив створити нове командування, яке має координувати навчання та оснащення українських військових.

Про це пише New York Times.

Як уточнюється, йдеться, насамперед, про впорядкування системи підготовки та допомоги, створеної після вторгнення РФ в Україну в лютому.

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Декілька військових та представників адміністрації стверджують, що система буде підпорядкована єдиному новому командуванню, яке базуватиметься в Німеччині та очолюватиметься американським генералом.

Офіційні особи стверджують, що найвищий американський офіцер у Європі – генерал Крістофер Г. Каволі, – нещодавно представляв пропозицію з описом змін міністру оборони США Ллойду Остіну.

Остін спільно з головними помічниками розглядає цей план і, ймовірно, прийматиме остаточне рішення вже найближчими тижнями. Про це заявили на умовах анонімності високопосадовці, додавши, що Білий дім і Пентагон схвалюють такий підхід.

Ця інформація є сигналом про те, що США очікують, що загроза Україні та іншим сусідам з боку РФ збережеться протягом багатьох років.

Про це заявили як нинішні, так і колишні високопосадовці.

– Це визнає реальність важливої ​​місії щодо надання безпеки та допомоги нашим українським партнерам. Це також створить формальну структуру безпеки, якої можуть дотримуватись наші союзники та партнери, передаючи своє обладнання та підготовку до рук українців, – розповів колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал Джеймс Г. Ставрідіс.

Зі свого боку колишній головнокомандувач США в Іраку та Афганістані, генерал Девід Х. Петреус погодився з такою думкою.

– Це була б дуже важлива і дуже доречна ініціатива з огляду на масштаби зусиль США та внесок наших союзників у НАТО, – сказав він.

Нове командування буде підпорядковуватися генералу Каволі та виконуватиме рішення, які ухвалить Контактна група з питань оборони України, коаліцією 40 країн, яку Міноборони США створило після вторгнення РФ для задоволення потреб та запитів України.

Зустріч вищих військових посадових осіб країн-членів групи вже відбулася цього тижня у Брюсселі.

До місії планують залучити близько 300 осіб, розташувати її планують у Вісбадені (Німеччина), штаб-квартирі Сухопутних військ США у Європі. Значна частина підготовки українських солдатів на американських системах озброєння вже відбувається там чи поблизу.

Очікується, що ці зміни мають надати формальну структуру тому, що було імпровізованим з початку війни.

США приблизно моделюють зусилля з підготовки та надання допомоги в Іраку та Афганістані протягом останніх двох десятиліть.

Ця пропозиція виникла цього року у генерала Тода Д. Волтерса, попередника генерала Каволі. Його доопрацювали після того, як генерал Каволі прийняв командування у липні.

Раніше повідомлялося, що в останній пакет військової допомоги США включили широкий спектр важливого бойового обладнання, проте його частина, зокрема нові установки HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.