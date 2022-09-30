Сентябрь, 30 в 13:00

В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

По словам главы государства, обсуждались четыре блока вопросов:

Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений о текущей ситуации на разных участках фронта.

Обсуждался дальнейший план освобождения территорий Украины от российских оккупантов.

Участники заседания проанализировали возможные действия врага в ближайшей перспективе.

Рассматривалось обеспечение украинской армии оружием и боеприпасами на наиболее сложных направлениях фронта.

– Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина, – подчеркнул Зеленский.

Как уточнили в пресс-службе Офиса президента, в заседании приняли участие: глава Минобороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава МВД Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, руководитель ОПУ Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики.

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А в режиме видеосвязи присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов, командующий войсками ОК Юг Андрей Ковальчук, и руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Предыдущее заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 26 сентября. На нем обсуждалась деоккупация всей территории Украины и противодействие новым типам российского оружия.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского