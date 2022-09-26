Сентябрь, 26 в 12:24

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях очередного заседания ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он написал в Facebook.

Так, на заседании глава государства заслушал от профильных министров и руководителей силовых ведомств доклад об оперативной обстановке на фронте.

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Также обсудили и приняли решение о действиях, необходимых для деоккупации всей территории Украины.

— Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, участники заседания наметили планы противодействия новым типам российского оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не блефует, пугая весь мир применением ядерного оружия.