Вересень, 30 в 13:00

У п’ятницю, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, обговорювалися чотири блоки питань:

Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків про поточну ситуацію на різних ділянках фронту.

Обговорювався подальший план звільнення територій України від російських окупантів.

Учасники засідання проаналізували можливі дії ворога в найближчій перспективі.

Розглядалося забезпечення української армії зброєю й боєприпасами на найскладніших напрямках фронту.

– Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна, – наголосив Зеленський.

Як уточнили в пресслужбі Офісу президента, в засіданні взяли участь: очільник Міноборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, глава МВС Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков, керівник ОПУ Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики.

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А в режимі відеозв’язку долучилися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування Захід Сергій Літвінов, командувач військ ОК Південь Андрій Ковальчук, та керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 26 вересня. На ньому обговорювалися деокупація всієї території України та протидія новим типам російської зброї.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського