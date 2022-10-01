Октябрь, 01 в 14:06

В субботу, 1 октября, вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он отметил, что наше государство теперь может ожидать поставки еще большего количества оружия.

– Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит – больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории, — подчеркнул Стефанчук.

Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить — більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території. pic.twitter.com/WHoG82ga0k Сейчас смотрят — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) October 1, 2022

Как известно, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая этого года. Он предполагает быстрое предоставление нашему государству больших объемов вооружения, без лишних бюрократических процедур.

Украина сможет получать оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения в долг или лизинг по упрощенным процедурам. При этом предусмотрена отсрочка по оплате.

До сих пор США оказывали военную помощь Украине за счет средств, выделяемых Конгрессом. Речь идет, в частности, о пакете на $40 млрд, утвержденном в мае.

Как объясняли в Белом доме, Вашингтон ставил в приоритет помощь, за которую не нужно возвращать деньги. В то время как программа ленд-лиза предполагает возвращение средств за полученное вооружение и технику.

Источник: Twitter-аккаунт Руслана Стефанчука

Фото: Минобороны США