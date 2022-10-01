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Факти / Україна

Ошукали людей з усієї України: на Київщині викрили шахраїв, які “продавали деревину”

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ошукали людей з усієї України: на Київщині викрили шахраїв, які “продавали деревину”

Злочинна група розміщувала на відомих торговельних онлайн-платформах псевдооголошення щодо продажу деревини, а отримавши гроші, шахраї зникали зі зв’язку.

Одну з таких об’яв побачив житель Івано-Франківщини. Чоловік перевів на банківський рахунок шахраїв 12 тисяч гривень, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків.

– Цю злочинну групу шахраїв поліцейські викрили в Бучанському районі. 29-річний житель Вишневого разом із чотирма спільниками організували аферу із продажу деревин, – повідомив в в Telegram начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Організатору та координатору злочинної схеми вже оголосили про підозру. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

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