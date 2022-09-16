Сентябрь, 16 в 15:52

Полиция разоблачила двух аферистов, которые обманули волонтера из Ракитного Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Он отметил, что волонтер хотела приобрести авто для украинских военных. Женщина перечислила деньги продавцам, однако машину так и не получила.

Сейчас смотрят

— Двое воров цинично обманули волонтера, пытавшуюся приобрести авто для военных. В начале августа к нам обратилась жительница Ракитного. Женщина перечислила деньги продавцам автомобиля, который планировала передать на нужды ВСУ, но машину так и не получила, — сообщил он.

Полицейские Белоцерковщины установили личности мошенников. Ими оказались 46-летняя женщина и ее 41-летний приспешник.

Небитов призвал всех украинцев быть осторожными во время совершения покупок даже на известных онлайн-площадках.

Ранее мы писали, что СБУ задержала российского агента, который пытался устроиться в боевое спецподразделение полка Азов.

По данным следствия, задержанным оказался житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации “ДНР”.

Фото: Андрей Небитов