ВСУ могут зайти на территорию Крыма еще до конца 2022 года – эксперт

Октябрь, 01 в 17:05

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что у Вооруженных Сил Украины есть шансы зайти на территорию Крыма еще до конца 2022 года.

Такой прогноз он высказал в интервью 24 каналу.

Он отметил, что все зависит от ряда факторов, среди которых “стремительное падение морали российских войск, настолько стремительное, что армия просто побежит и распадется”.

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– До сих пор мы такое видели в редких случаях, но не массово. Если такое произойдет, тогда точно такая возможность существует, – заметил он.

По словам Петреуса, также это будет зависеть от того, как эффективно сможет Украина противодействовать новой волне мобилизации, и от того, какой будет погода этой зимой.

Он уточнил, что не думает, что погода станет помехой, но считает, что нужно посмотреть, как это будет на самом деле: будут ли такие мощные порывы ветра, которые видели во время харьковской кампании, когда украинские войска мощно воспользовались возможностью.

– ВСУ уже доказали – возможно все. Но здесь есть один очень важный фактор – у России до сих пор есть возможность ударов по гражданской инфраструктуре Украины, по ее населению и мирным городам, она уничтожает, например, электростанции и линии электропередач, больницы, – перечислил он.

Петреус подчеркнул, что по законам войны так поступать нельзя, особенно если речь идет о больницах, но РФ делает это “потому что это все, что они по сути могут сейчас делать”.

Экс-директор ЦРУ считает, что придет время, когда руководство в Киеве начнет склоняться к определенным переговорам, однако к тому времени уже должны быть сформированы четкие условия.