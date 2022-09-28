Украинская армия будет в Крыму до середины 2023 года – генерал США

Сентябрь, 28 в 15:53

До конца этого года украинцы оттеснят россиян на позиции 23 февраля, а деоккупация Крыма может произойти уже к середине 2023 года.

Такое мнение высказал бывший командующий ВС США в Европе генерал запаса Бен Ходжес в интервью изданию LRT.

По мнению Ходжеса, российский диктатор Владимир Путин сейчас в безвыходной ситуации. Именно так, по словам генерала, можно трактовать объявленную им мобилизацию.

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– Это показывает, в каком безвыходном положении находится Путин. Он понимает, что положение его сил в Украине ухудшается. Это также показало, что большинство россиян действительно не хотят участвовать в войне – мы видели протесты во многих частях России, тысячи россиян пытались уехать из страны через Финляндию или Грузию.

Еще одним важным аспектом Ходжес называет то, что призванным россиянам на войну в Украине понадобятся месяцы для обучения и подготовки.

– Я очень доверяю Генштабу ВСУ. Они были очень сообразительны и хорошо спланированы и подготовились (о контрнаступлении в Харьковской области, — Ред.). Они продолжают усугублять российскую логистику. Я все же надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинская армия будет в Крыму.

Недавно Ходжес назвал три фактора, которые могут привести к распаду России.

Он отметил, что становится все более очевидным, что Украина побеждает в войне, развязанной РФ, а Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Это и совокупность нескольких других факторов может привести к тому, что РФ в конце концов распадется.

Источник: LRT