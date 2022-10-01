ЗСУ можуть зайти на територію Криму ще до кінця 2022 року – експерт

Жовтень, 01 в 17:05

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що Збройні Сили України мають шанси зайти на територію Криму ще до кінця 2022 року.

Такий прогноз він висловив в інтерв’ю 24 каналу.

Він зазначив, що все залежить від низки факторів, серед яких “стрімке падіння моралі російських військ настільки стрімке, що армія просто побіжить і розпадеться”.

Зараз дивляться

– Досі ми таке бачили в окремих випадках, але не масово. Якщо таке станеться, тоді така можливість існує, – зауважив він.

За словами Петреуса, також це залежатиме від того, як ефективно зможе Україна протидіяти новій хвилі мобілізації, і від того, якою буде погода цієї зими.

Він уточнив, що не думає, що погода стане на заваді, але вважає, що треба подивитися, як це буде насправді: чи будуть такі потужні пориви вітру, які бачили під час харківської кампанії, коли українські війська скористалися можливістю.

– ЗСУ вже довели – можливо все. Але тут є один дуже важливий фактор – Росія й досі має можливість ударів по цивільній інфраструктурі України, її населенню та мирним містам, вона знищує, наприклад, електростанції та лінії електропередач, лікарні, – перерахував він.

Петреус підкреслив, що за законами війни так чинити не можна, особливо якщо йдеться про лікарні, але РФ робить це “бо це все, що вони по суті можуть зараз робити”.

Ексдиректор ЦРУ вважає, що настане час, коли керівництво у Києві почне схилятися до певних переговорів, проте на той час уже мають бути сформовані чіткі умови.