В освобожденном Изюме нашли 10 пыточных, где мучили украинцев

Октябрь, 02 в 19:04

В освобожденном Изюме на Харьковщине обнаружили 10 мест, где россияне произвольно, широко распространенно и абсолютно рутинно пытали как солдат, так и гражданских лиц по всему городу.

Об этом говорится в расследовании, которое провели журналисты Associated Press.

– Хотя в Буче тоже были очевидны пытки, этот опустошенный пригород Киева был оккупирован всего месяц. Изюм служил перевалочным пунктом для русских солдат почти семь месяцев, в течение которых они повсюду устраивали места пыток, – говорится в сообщении.

По сообщениям выживших и полиции, журналисты AP обнаружили в городе 10 мест пыток и получили доступ к пяти из них. Они включали в себя глубокую темную яму в жилом комплексе с датами, вырезанными на кирпичной стене, липкую подземную тюрьму, пропахшую мочой и гниющей едой, медицинскую клинику, полицейский участок и детский сад.

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Также AP поговорило с 15 жертвами российских пыток в Харьковской области и с двумя семьями, чьи близкие исчезли в руках россиян.

Двоих мужчин неоднократно забирали и подвергали жестокому обращению. Одного избитого, находящегося без сознания украинского солдата показали его жене, чтобы заставить ее предоставить информацию, которой у нее не было.

AP также подтвердило, что восемь человек были убиты под пытками в российских тюрьмах, по словам выживших и их родственников. Все, кроме одного, были гражданскими лицами.

На месте массового захоронения, созданного россиянами и обнаруженного в Изюмском лесу, не менее 30 из 447 недавно раскопанных тел имели видимые следы пыток – связанные руки, огнестрельные ранения с близкого расстояния, ножевые ранения и сломанные конечности. Эти травмы соответствовали описаниям боли, причиненной выжившим.

Журналисты AP также видели в братской могиле тела со связанными запястьями. Среди деревьев стояли сотни простых деревянных крестов, на большинстве из которых были только цифры. Власти заявили, что в городе были обнаружены как минимум еще две братские могилы, все они сильно заминированы.

Врач, оказавший помощь сотням раненых в Изюме во время российской оккупации, сказал, что люди регулярно прибывали в его отделение неотложной помощи с травмами, характерными для пыток, включая огнестрельные ранения в руки и ноги, переломы костей, сильные кровоподтеки и ожоги. Никто не мог объяснить их раны, сказал он.

Пытки в любой форме во время вооруженного конфликта являются военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями, будь то военнопленные или гражданские лица.