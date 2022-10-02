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Факты / Происшествия

На Харьковщине нашли авто с пятью погибшими при попытке самостоятельной эвакуации

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
На Харьковщине нашли авто с пятью погибшими при попытке самостоятельной эвакуации
Фото: Нацполиция

В Харьковской области возле села Василенково нашли машину с погибшими людьми. Выехавшие на место следователи обнаружили пять тел и идентифицировали их.

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook сообщил, что погибшие люди пытались самостоятельно эвакуироваться из Купянска в мае.

Он рассказал, что в полицию 2 октября поступило заявление, что в поле в Василенко найдены погибшие люди.

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— Известно, что эти пять человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле 6 мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину.​​

Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила, – написал Болвинов на своей странице в Facebook.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и добавил, что следователи делают все необходимое для установления виновных.

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Источник: Сергей Болвинов

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