У звільненому Ізюмі знайшли 10 катівень, де мучили українців

Жовтень, 02 в 19:04

У звільненому Ізюмі на Харківщині виявили 10 місць, де росіяни довільно, широко поширено та абсолютно рутинно катували як солдатів, так і цивільних осіб по всьому місту.

Про це йдеться у розслідуванні, яке провели журналісти Associated Press.

– Хоча в Бучі теж були очевидні тортури, це спустошене передмістя Києва було окуповане лише місяць. Ізюм служив перевалочним пунктом для російських солдатів майже сім місяців, протягом яких вони всюди влаштовували місця тортур, – йдеться у повідомленні.

За повідомленнями тих, хто вижив і поліції, журналісти AP виявили в місті 10 місць тортур і отримали доступ до п’яти з них. Вони включали в себе глибоку темну яму в житловому комплексі з датами, вирізаними на цегляній стіні, липку підземну в’язницю, пропахлу сечею і гниючою їжею, медичну клініку, поліцейську ділянку та дитячий садок.

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Також AP поговорило із 15 жертвами російських тортур у Харківській області та з двома сім’ями, чиї близькі зникли в руках росіян.

Двох чоловіків неодноразово забирали та піддавали жорстокому поводженню. Одного побитого українського солдата, який був непритомний, показали його дружині, щоб змусити її надати інформацію, якої в неї не було.

AP також підтвердило, що вісьмох людей було вбито під тортурами в російських в’язницях, за словами родичів, які вижили. Усі, окрім одного, були цивільними особами.

На місці масового поховання, створеного росіянами та виявленого в Ізюмському лісі, не менше 30 із 447 нещодавно розкопаних тіл мали видимі сліди тортур – зв’язані руки, вогнепальні поранення з близької відстані, ножові поранення та зламані кінцівки. Ці травми відповідали описам болю, завданого тим, хто вижив.

Журналісти AP також бачили у братській могилі тіла зі зв’язаними зап’ястями. Серед дерев стояли сотні простих дерев’яних хрестів, на більшості з яких були лише цифри. Влада заявила, що в місті було виявлено як мінімум ще дві братські могили, всі вони сильно заміновані.

Лікар, який надав допомогу сотням поранених в Ізюмі під час російської окупації, сказав, що люди регулярно прибували до його відділення невідкладної допомоги з травмами, характерними для тортур, включаючи вогнепальні поранення в руки та ноги, переломи кісток, сильні синці та опіки. Ніхто не міг пояснити їхні рани, сказав він.

Катування у будь-якій формі під час збройного конфлікту є військовим злочином відповідно до Женевських конвенцій, неважливо, стосується воно військовополонених чи цивільних осіб.