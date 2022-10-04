Из Крыма с начала мобилизации в РФ выехало 10 тысяч украинцев — Меджлис

Октябрь, 03 в 22:32

Из Крыма после начала оккупантами принудительной и незаконной мобилизации уехало около 10 тысяч украинцев.

Об этом в Facebook сообщило представительство президента Украины в АРК со ссылкой на данные Меджлиса крымскотатарского народа.

— Местные жители продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть – крымские татары. По информации Меджлиса, из оккупированного Крыма выехало около 10 тысяч наших граждан – в Россию и за границу, — отмечают в представительстве.

Сообщается, что пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями украинцев, спасающихся от преступной мобилизации – информацию о них передают так называемым правоохранителям.

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— Известно об отправке в Херсонскую область не менее 2 тысяч человек мобилизованных из оккупированного Крыма. Оккупационные военные комиссары получили распоряжение в первую очередь призывать крымских татар и направлять их в боевые части в районах наиболее интенсивных боевых действий, — говорится в сообщении.

К слову, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что у Вооруженных Сил Украины есть шансы зайти на территорию Крыма еще до конца 2022 года.