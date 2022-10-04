З Криму з початку мобілізації в РФ виїхало 10 тисяч українців – Меджліс

Жовтень, 03 в 22:32

З Криму після початку окупантами примусової та незаконної мобілізації виїхало близько 10 тисяч українців.

Про це у Facebook повідомило представництво президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу.

– Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них – кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян – у Росію та за кордон, – зазначають у представництві.

Повідомляється, що проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українців, які рятуються від злочинної мобілізації – інформацію про них передають так званним правоохоронцям.

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– Відомо про відправлення до Херсонської області щонайменше 2 тисяч осіб мобілізованих із окупованого Криму. Окупаційні військові комісари на отримали розпорядження в першу чергу призивати кримських татар і направляти їх у бойові частини у районах найбільш інтенсивних бойових дій, – йдеться у повідомленні.

До речі, колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що Збройні Сили України мають шанси зайти на територію Криму ще до кінця 2022 року.