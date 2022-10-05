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Факты / Україна

Закапывали заживо и вырывали зубы: на Харьковщине нашли еще одну пыточную

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Закапывали заживо и вырывали зубы: на Харьковщине нашли еще одну пыточную

В освобожденном селе Пески-Радьковские Боровской общины Харьковской области нашли ужасную пыточную.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

— Соседи постоянно слышали оттуда крики. После деоккупации области в полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а также показания местных жителей. После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, что в подвале одного из домов удерживали пленных — местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ, — говорится в сообщении.

Закапывали заживо и вырывали зубы: на Харьковщине нашли еще одну пыточную / 3 фотографии

На данный момент полиции точно известно о пытках, в частности закапывании и выкапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в пыточной найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин.

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Полиции известны ФИО военнослужащих, над которыми издевались оккупанты.

Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой пыточной.

Фото: Сергей Болвинов

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