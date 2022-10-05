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Факти / Україна

Закопували живцем та виривали зуби: на Харківщині знайшли ще одну катівню

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Закопували живцем та виривали зуби: на Харківщині знайшли ще одну катівню

У звільненому селі Піски-Радьківські Борівської громади Харківської області знайшли жахливу катівню.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

–  Сусіди постійно чули звідти крики. Після деокупації області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а також свідчення місцевих жителів. Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці, що в підвалі одного з домів утримували полонених – місцевих мешканців, АТОвців та полонених із ЗСУ, – йдеться  у повідомленні.

Закопували живцем та виривали зуби: на Харківщині знайшли ще одну катівню / 3 фотографии

Наразі поліції точно відомо про катування, зокрема закопування та викопування в землю заживо та застосування протигазу з тліючою тряпкою. Також в катівні знайдено фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

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Поліції відомі ПІБ військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні.

Фото: Сергій Болвінов.

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