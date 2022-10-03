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Факты / Україна

Запугивали и избивали людей: на Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
катівня на Харківщині

В Харьковской области в освобожденном селе Пески-Радьковские правоохранители обнаружили еще одну пыточную.

В погребе одного из домов российские оккупанты издевались над местными жителями. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

— Когда российские военнослужащие вошли в деревню, они выгнали местных из их домов и сами поселились там. Людей запугивали, избивали и издевались. После себя российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты – фирменный знак “русского мира”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, в домах оккупанты оставили “растяжки” на дверях.

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Напомним, что 29 сентября правоохранители обнаружили пыточную в Волчанске Харьковской области.

В одном из предприятий россияне оборудовали тюрьму для местных жителей, которые отказывались с ними сотрудничать. По словам очевидцев, в одной камере площадью примерно 12 кв. м оккупанты удерживали от 20 до 40 человек.

Также в помещении обнаружили инструменты для пыток, хомуты, удавки и т.д.

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