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Факты / Україна

Генпрокуратура сообщила о подозрении 626 руководителям и 176 военным РФ – Костин

Анастасия Гевко, редактор ленты
Генпрокуратура сообщила о подозрении 626 руководителям и 176 военным РФ – Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении в военных преступлениях 176 российским военнослужащим. При этом суды уже вынесли приговоры 10 из них.

Об этом Костин написал на своей странице в Twitter в среду, 5 октября.

– Каждый, кто приходит с оружием на чужую землю, должен понимать: наказание будет неизбежным. Говорили об этом с министром юстиции Франции, господином Эриком Дюпон-Моретти, – сообщил он.

Генпрокурор добавил, что в суд направлены обвинительные акты в отношении 44 военных РФ.

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Кроме того, по его словам, 626 руководителям РФ сообщили о подозрении в агрессии против Украинского государства.

– Для привлечения их к ответственности требуется Международный трибунал. Его создание станет доказательством того, что ни одна агрессия в мире не останется безнаказанной, – резюмировал Андрей Костин.

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Фото: Андрей Костин

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