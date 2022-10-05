Октябрь, 05 в 14:00

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении в военных преступлениях 176 российским военнослужащим. При этом суды уже вынесли приговоры 10 из них.

Об этом Костин написал на своей странице в Twitter в среду, 5 октября.

– Каждый, кто приходит с оружием на чужую землю, должен понимать: наказание будет неизбежным. Говорили об этом с министром юстиции Франции, господином Эриком Дюпон-Моретти, – сообщил он.

Генпрокурор добавил, что в суд направлены обвинительные акты в отношении 44 военных РФ.

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Кроме того, по его словам, 626 руководителям РФ сообщили о подозрении в агрессии против Украинского государства.

– Для привлечения их к ответственности требуется Международный трибунал. Его создание станет доказательством того, что ни одна агрессия в мире не останется безнаказанной, – резюмировал Андрей Костин.

Фото: Андрей Костин