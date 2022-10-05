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Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру у військових злочинах 176 російським військовослужбовцям. При цьому суди вже ухвалили вироки 10 із них.

Про це Костін написав на своїй сторінці у Twitter у середу, 5 жовтня.

– Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти: покарання буде неминучим. Говорили про це з міністром юстиції Франції паном Еріком Дюпон-Моретті, – повідомив він.

Генпрокурор додав, що до суду направлено обвинувальні акти щодо 44 військових РФ.

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Крім того, за його словами, 626 керівникам РФ повідомили про підозру в агресії проти Української держави.

– Для притягнення їх до відповідальності потрібний Міжнародний трибунал. Його створення стане доказом того, що жодна агресія у світі не залишиться безкарною, – резюмував Андрій Костін.

Фото: Андрій Костін