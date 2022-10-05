Генпрокуратура повідомила про підозру 626 керівникам та 176 військовим РФ – Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Офіс генпрокурора повідомив про підозру у військових злочинах 176 російським військовослужбовцям. При цьому суди вже ухвалили вироки 10 із них.
Про це Костін написав на своїй сторінці у Twitter у середу, 5 жовтня.
– Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти: покарання буде неминучим. Говорили про це з міністром юстиції Франції паном Еріком Дюпон-Моретті, – повідомив він.
Генпрокурор додав, що до суду направлено обвинувальні акти щодо 44 військових РФ.
Крім того, за його словами, 626 керівникам РФ повідомили про підозру в агресії проти Української держави.
– Для притягнення їх до відповідальності потрібний Міжнародний трибунал. Його створення стане доказом того, що жодна агресія у світі не залишиться безкарною, – резюмував Андрій Костін.
Фото: Андрій Костін