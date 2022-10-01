Октябрь, 01 в 12:51

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении девяти лицам, причастным к организации незаконных псевдореферендумов РФ на временно оккупированных украинских территориях.

Как сообщили в СБУ, речь идет о псевдореферендумах в Донецкой и Луганской областях.

Подозрение, в частности, получил главарь террористического формирования “ЛНР” Леонид Пасечник. Именно он 20 сентября подписал фейковый закон о проведении псевдореферендума на оккупированных территориях Луганской области по “вхождению в состав РФ”.

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После этого Пасечник обратился к так называемым депутатам нелегитимного “народного совета ЛНР” относительно вступления в силу этого “документа”.

Кроме того, по его указаниям были созданы “избирательные комиссии”, профинансирована подготовка и проведение фейкового референдума.

По данным следствия, Пасечник систематически принимал участие в пропагандистских мероприятиях, где заявлял о необходимости “присоединения” к РФ. А в первый день псевдореферендума он публично призывал граждан активно участвовать в “голосовании”.

Кроме того, подозрение получили восемь так называемых депутатов “народного совета ДНР”. Они проголосовали за так называемый закон о псевдореферендуме и обратились к главарю этого террористического формирования Денису Пушилину по поводу его подписания.

Речь идет о таких лицах: Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец, Алексей Жигулин.

Организаторы псевдореферендумов РФ получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины). Злоумышленников планируют объявить в розыск.

Как известно, марионетки Кремля в течение 23-27 сентября организовали псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

А 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии этих областей.

В ответ на такие действия Кремля президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО. Он также сообщил, что Украина не будет проводить переговоры с РФ, пока ее президентом является Путин.