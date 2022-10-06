Октябрь, 05 в 23:48

Украинские военные за сутки уничтожили шесть вражеских дронов иранского производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 5 октября.

Он рассказал, что в течение дня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

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— Основной пункт повестки дня — это наше движение к освобождению всей украинской земли и все то, что необходимо для реализации нашей оборонительной операции. Поставка оружия и боеприпасов, взаимодействие с партнерами, материальное обеспечение, противодействие новым видам вооружения, которое есть у оккупантов… Конечно, не могу разглашать конкретные вопросы, которые обсуждались Ставкой, — сказал президент.

Зеленский добавил, что большинство докладов, а также принятые отчеты и утвержденные планы на Ставке “точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов”.

Президент выделил украинских воинов Воздушных сил, которым за 5 октября удалось сбить шесть беспилотников иранского производства, которые оккупанты пытались использовать против наших городов.

— Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Я благодарю за меткость, ребята, — сказал президент.

Зеленский перешел на русский и обратился к оккупантам.

— Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же “естественным” для вашего “русского мира” названием, как эти вот иранские Шахиды, которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь… Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли, — сказал он.

Президент пояснил, что россияне проиграли и потому, что даже на 224-й день полномасштабной войны Кремлю приходится объяснять своему обществу, зачем нужна война, мобилизация и самоуничтожение всех перспектив российского народа.

— Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по “альтернативной истории” и сеансы политинформации каждый день — то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. Украинцы знают, за что воюют. И все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну, — сказал Зеленский.

Он вернулся к украинской и рассказал о ситуации в освобожденных украинских населенных пунктах.

По его словам, в Лимане, Святогорске и Яровой Донецкой области добавился еще один признак возвращения нормальной жизни — была восстановлена выплата пенсий.

— Выдаем и продуктовые наборы, гуманитарную помощь. Возвращение украинского флага означает, что и для Донбасса, и для всех других территорий, которые были временно оккупированы Россией, снова становится возможным спокойная и социально обеспеченная жизнь, — сказал президент.

Владимир Зеленский также сосредоточил внимание на нескольких событиях, которые “очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины”.

Он пояснил, что речь идет, во-первых, о присоединении Украины к Организации экономического сотрудничества и развития.

— Это одна из самых престижных глобальных организаций, она объединяет 38 сильнейших государств. Это демократии, это рыночные экономики, это большинство экономического потенциала мира. От Австрии до Японии, от Соединенных Штатов Америки до Южной Кореи, от Канады до Турции. Украина будет среди них и в этом формате, — пояснил он.

Зеленский рассказал, что Украина подала заявку на вступление, которую уже поддержала Организация.

Кроме того, в этом году в Киеве заработает региональный офис Организации.

— Для нас это будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества с глобальным сообществом, — пояснил Зеленский.

Второе событие, о котором рассказал президент, это заявка Украины (вместе с Испанией и Португалией) на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

— Это наша совместная заявка. Шанс на ее удовлетворение довольно высок. И дело не только в том, что наши страны соответствуют критериям, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на проведение чемпионата. Дело еще и в том, что будет очень символично, когда три страны Европейского Союза: Испания, Португалия и Украина, — смогут вместе провести чемпионат мира, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что 5 октября разговаривал с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, провел совещание по нашей подготовке к зимнему сезону.

— На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но, чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться, — рассказал президент.

Украинский лидер анонсировал и другие дипломатические активности, в частности с международными аналитическими центрами и его выступление на саммите Европейского политического сообщества.