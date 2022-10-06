Октябрь, 05 в 22:53

Украинские вооруженные силы освободили в Херсонской области еще три населенных пункта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 5 октября.

— Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка. Движение продолжается, — сказал он.

Президент отметил личный состав оперативно стратегической группировки Александрия за создание условий для успешного наступления на Херсонщине, а также за планирование и подготовку активных действий украинских военных в этой области.

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Перед этим глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что на Луганщине уже началось контрнаступление ВСУ и было освобождено шесть населенных пунктов. Он отказался уточнять, о каких именно городах или поселках идет речь.