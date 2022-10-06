Жовтень, 05 в 23:48

Українські військові за добу знищили шість ворожих дронів іранського виробництва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 5 жовтня.

Він розповів, що протягом дня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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– Основний пункт порядку денного – це наш рух до звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції. Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів… Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися Ставкою, – сказав президент.

Зеленський додав, що більшість доповідей, а також прийняті звіти й затверджені плани на Ставці “точно порадують українців і засмутять окупантів”.

Президент виокремив українських воїнів Повітряних сил, яким за 5 жовтня вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, які окупанти намагалися використати проти наших міст.

– Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці, – сказав президент.

Зеленський перейшов на російську та звернувся до окупантів.

– Навіть якщо ви ще десь у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою “природною” для вашого “русского міра” назвою, як ці ось іранські Шахіди, якими ви намагаєтеся бомбити такі наші міста, як, наприклад, Біла Церква… Це все одно вже нічим вам не допоможе. Ви вже програли, – сказав він.

Президент пояснив, що росіяни програли й тому, що навіть на 224-й день повномасштабної війни Кремлю доводиться пояснювати своєму суспільству, навіщо потрібна війна, мобілізація і самознищення всіх перспектив російського народу.

– Коли люди відчувають свою правоту і перебувають на своїй власній землі, вони самі все знають. Їм не потрібні нав’язливі лекції з “альтернативної історії” та сеанси політінформації щодня – то на зустрічі з учителями, то на нараді про перебіг сезонних польових робіт. Українці знають, за що воюють. І дедалі більше громадян Росії усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну, – сказав Зеленський.

Він повернувся до української та розповів про ситуацію у звільнених українських населених пунктах.

За його словами, в Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області додалася ще одна ознака повернення нормального життя – була відновлена виплата пенсій.

– Видаємо й продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що й для Донбасу, і для всіх інших територій, які були тимчасово окуповані Росією, знову стає можливим спокійне й соціально забезпечене життя, – сказав президент.

Володимир Зеленський також зосередив увагу на кількох подіях, які “дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України”.

Він пояснив, що йдеться, по-перше, про приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку.

– Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі, – пояснив він.

Зеленський розповів, що Україна подала заявку на вступ, яку вже підтримала Організація.

Крім того, цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації.

– Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою, – пояснив Зеленський.

Друга подія, про яку розповів президент, це заявка України (разом з Іспанією та Португалією) на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

– Це наша спільна заявка. Шанс на її задоволення доволі високий. І справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватися, щоб здобути право на проведення чемпіонату. Справа ще й у тому, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського Союзу: Іспанія, Португалія та Україна, – зможуть разом провести чемпіонат світу, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що 5 жовтня мав розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, провів нараду щодо нашої підготовки до зимового сезону.

– На всіх рівнях влади опрацьовуються сценарії, щоб захистити людей. Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися, – розповів президент.

Український лідер анонсував й інші дипломатичні активності, зокрема з міжнародними аналітичними центрами та його виступ на саміті Європейської політичної спільноти.