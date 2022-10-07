Октябрь, 07 в 20:25

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) поддержал предоставление Украине около $1,3 млрд, которые уже сегодня будут переданы.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter президент Владимир Зеленский.

— Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину, — написал он.

Президент поблагодарил руководительницу Фонда Кристалину Георгиеву и исполнительный совет МВФ.

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Событие прокомментировал и премьер-министр Денис Шмыгаль, который отметил, что общее финансирование от МВФ с начала войны, таким образом, составит $2,7 млрд.

— Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также для усиления устойчивости нашей экономики, — написал Шмыгаль.

Глава украинского правительства сообщил, что всего с начала полномасштабной войны международные партнеры предоставили Украине около $20 млрд. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году.

Денис Шмыгаль добавил, что Украина ценит такую поддержку и работает над ее расширением.

— На следующий год ожидаем новую большую программу МВФ, а также финансирование от США, ЕС и других стран G7, — добавил он.

Rapid Financing Instrument (RFI) — кредитный механизм МВФ, предоставляющий чрезвычайную помощь странам-членам. Быстрая финансовая помощь предоставляется с ограниченными условиями всем членам, которые испытывают срочную потребность в платежном балансе.