Жовтень, 07 в 20:25

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) підтримала надання Україні близько $1,3 млрд, які вже сьогодні будуть передані.

Про це повідомив у своєму акаунті в Twitter президент Володимир Зеленський.

– Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну, – написав він.

Президент подякував очільниці Фонду Кристаліні Георгієвій та виконавчій раді МВФ.

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Подію прокоментував і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який зазначив, що загальне фінансування від МВФ з початку війни таким чином складе $2,7 млрд.

– Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки, – написав Шмигаль.

Очільник українського уряду повідомив, що загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні близько $20 млрд. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року.

Денис Шмигаль додав, що Україна цінує таку підтримку та працює над її розширенням.

– На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7, – додав він.

Rapid Financing Instrument (RFI) – це кредитний механізм МВФ, що надає надзвичайну допомогу країнам-членам. Швидка фінансова допомога надається з обмеженими умовами всім членам, які відчувають термінову потребу в платіжному балансі.