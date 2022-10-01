Война РФ с Украиной привела к худшему глобальному продовольственному кризису с 2008 – МВФ

Октябрь, 01 в 18:45

Резкий рост цен на продовольствие и удобрения, вызванный войной РФ, развязанной против Украины, создает самый серьезный глобальный продовольственный кризис как минимум с 2008 года, ставя под угрозу жизни и средства к существованию 345 миллионов человек.

Об этом заявил в пятницу Международный валютный фонд, пишет WSJ.

В то время как продовольственный шок затрагивает страны в различных частях мира, наиболее тяжелые последствия ощущают 48 стран, в основном с низким уровнем дохода, многие из которых зависят от импорта из Украины и России. Около половины этих стран, таких как Сомали, Южный Судан и Йемен, особенно уязвимы из-за существующих серьезных экономических проблем и слабых институтов, говорится в новом отчете экономистов МВФ.

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Отсутствие продовольственной безопасности растет с 2018 года, поскольку суровые погодные явления, региональные конфликты и пандемия Covid-19 нарушили производство и распределение продуктов питания и привели к росту цен на них.

Ситуация резко ухудшилась после вторжения России в Украину. Экспорт продуктов питания и удобрений из двух стран резко упал, что побудило некоторые другие страны ввести экспортные ограничения. В совокупности на эти две страны приходится 30% мировой торговли пшеницей, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла.

– Результатом является беспрецедентное количество – 345 миллионов человек, – чьи жизни и средства к существованию находятся в непосредственной опасности из-за острой нехватки продовольствия. Во всем мире более 828 миллионов человек каждую ночь ложатся спать голодными, – говорится в сообщении.

Хотя цены на продовольствие снизились после возобновления экспорта зерна из Украины, они по-прежнему остаются значительно выше довоенного уровня. И перспективы на следующий год остаются неопределенными, поскольку война нарушила сельскохозяйственную и экономическую деятельность.

По оценкам МВФ, продовольственный шок увеличивает связанные с продовольствием расходы 48 пострадавших стран почти на 9 млрд долларов, а для ликвидации острой нехватки продовольствия в 2022 году потребуется 50 млрд долларов.

Ожидается, что исполнительный совет МВФ утвердит новое окно экстренного финансирования для преодоления продовольственного шока, предоставив миллиарды долларов в течение следующего года наиболее уязвимым странам.

Кроме того, МВФ и Всемирный банк готовятся провести встречу в Вашингтоне 10 октября для обсуждения глобального экономического спада и связанных с этим вопросов. Среди тем, которые будут обсуждать финансовые чиновники и центральные банки со всего мира, – высокая инфляция, рост процентных ставок, усиливающаяся турбулентность на рынке и последствия российского вторжения в Украину.