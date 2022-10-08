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Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы: категории абитуриентов и изменения

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы: категории абитуриентов и изменения
Фото: Depositphotos

8 октября Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы абитуриентов из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов.

Если у человека нет документа, удостоверяющего личность или военно-учетного документа, зачисление состоится на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить нужные бумаги.

— Также по поручению президента правительство одобрило механизм, который поможет утратившим платежеспособность контрактникам продолжить обучение. Таких случаев сегодня много. Студенты накапливают долги, а заведения высшего образования остаются без финансовых ресурсов, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Таким образом, был принят порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов.

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– Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размера минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн ​​грн, — добавил он.

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