Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы: категории абитуриентов и изменения

Октябрь, 08 в 17:17

8 октября Кабмин утвердил особый порядок зачисления в вузы абитуриентов из оккупированных и прилегающих к зоне боевых действий регионов.

Если у человека нет документа, удостоверяющего личность или военно-учетного документа, зачисление состоится на основании свидетельства о рождении с последующим письменным обязательством оформить нужные бумаги.

— Также по поручению президента правительство одобрило механизм, который поможет утратившим платежеспособность контрактникам продолжить обучение. Таких случаев сегодня много. Студенты накапливают долги, а заведения высшего образования остаются без финансовых ресурсов, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом, был принят порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов.

Сейчас смотрят