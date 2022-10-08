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Факти / Україна

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до ВНЗ: категорії вступників та зміни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до ВНЗ: категорії вступників та зміни
Фото: Depositphotos

8 жовтня Кабмін затвердив особливий Порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів.

Якщо у людини немає документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов’язанням оформити потрібні папери.

– Також за дорученням президента уряд схвалив механізм, що допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а заклади вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів, – повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

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Таким чином, було ухвалено порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів.

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– Він стосується тих родин, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн, – додав він.

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