Сентябрь, 12 в 12:10

Украинцы-студенты, которые имеют статус ВПЛ, или те, кто проживает на особо опасных территориях, смогут перевестись на обучение за средства государственного бюджета.

Как объяснили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, это касается получателей профессионального и высшего образования, которые были зачислены в учебные заведения в прошлых годах на коммерческие места.

В частности, действие постановления расширили на тех студентов, которые были вынужденно перемещены из ВОТ.

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Соответствующий проект постановления разработало Министерство образования и науки с учетом предложений Минреинтеграции. Документ должен рассмотреть Кабинет министров.