Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Студенты-ВПЛ смогут получить высшее образование бесплатно: кто имеет право на бюджет

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
студентка готується до іспитів
Фото: Depositphotos

Украинцы-студенты, которые имеют статус ВПЛ, или те, кто проживает на особо опасных территориях, смогут перевестись на обучение за средства государственного бюджета.

Как объяснили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, это касается получателей профессионального и высшего образования, которые были зачислены в учебные заведения в прошлых годах на коммерческие места.

В частности, действие постановления расширили на тех студентов, которые были вынужденно перемещены из ВОТ.

Сейчас смотрят

Соответствующий проект постановления разработало Министерство образования и науки с учетом предложений Минреинтеграции. Документ должен рассмотреть Кабинет министров.

Читайте
Когда университеты начнут обучение 2022 - даты

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка