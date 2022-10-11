Cегодня силы ПВО сбили 18 ракет РФ и несколько беспилотников — спикер Воздушных сил
Фото: Depositphotos
С утра 11 октября украинские защитники сбили 18 российских крылатых ракет и несколько беспилотников.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
– По предварительной информации, сбили 18 ракет. Информация уточняется, – отметил он.
Четыре ракеты были сбиты на юге Украины. Также ПВО уничтожило три российских беспилотника.
Сейчас смотрят
К тому же, утром в южных регионах Украины, в частности в Одесской и Николаевской областях, удалось сбить 8 дронов-камикадзе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.