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Факты / Україна

Cегодня силы ПВО сбили 18 ракет РФ и несколько беспилотников — спикер Воздушных сил

Валентина Чорна, редактор ленты
Cегодня силы ПВО сбили 18 ракет РФ и несколько беспилотников — спикер Воздушных сил
Фото: Depositphotos

С утра 11 октября украинские защитники сбили 18 российских крылатых ракет и несколько беспилотников.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– По предварительной информации, сбили 18 ракет. Информация уточняется, – отметил он.

Четыре ракеты были сбиты на юге Украины. Также ПВО уничтожило три российских беспилотника.

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К тому же, утром в южных регионах Украины, в частности в Одесской и Николаевской областях, удалось сбить 8 дронов-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Суспільне
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