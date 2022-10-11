Октябрь, 11 в 14:33

С утра 11 октября украинские защитники сбили 18 российских крылатых ракет и несколько беспилотников.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– По предварительной информации, сбили 18 ракет. Информация уточняется, – отметил он.

Четыре ракеты были сбиты на юге Украины. Также ПВО уничтожило три российских беспилотника.

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К тому же, утром в южных регионах Украины, в частности в Одесской и Николаевской областях, удалось сбить 8 дронов-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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