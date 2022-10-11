Cьогодні сили ППО збили 18 ракет РФ та кілька безпілотників – речник Повітряних сил
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Від ранку 11 жовтня українські захисники збили 18 російських крилатих ракет та кілька безпілотників.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– За попередньою інформацією, збили 18 ракет. Інформація уточнюється, — зазначив він.
Чотири ракети були збиті на півдні України. Також ППО знищила три російських безпілотники.
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До того ж, зранку у південних регіонах України, зокрема на Одещині та Миколаївщині, вдалося збити 8 дронів-камікадзе.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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