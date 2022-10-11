Жовтень, 11 в 14:33

Від ранку 11 жовтня українські захисники збили 18 російських крилатих ракет та кілька безпілотників.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– За попередньою інформацією, збили 18 ракет. Інформація уточнюється, — зазначив він.

Чотири ракети були збиті на півдні України. Також ППО знищила три російських безпілотники.

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До того ж, зранку у південних регіонах України, зокрема на Одещині та Миколаївщині, вдалося збити 8 дронів-камікадзе.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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