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Факты / Україна
Татьяна Забожко |
Массированный обстрел 12 областей и угроза повторных атак: что происходит на 230-е сутки войны (онлайн)

Массированный обстрел 12 областей и угроза повторных атак: что происходит на 230-е сутки войны (онлайн)

10 октября российские войска массированно обстреляли территорию Украины.

Под огонь оккупантов попали сразу 12 регионов.

По состоянию на 21:00 в Министерстве внутренних дел зафиксировали 74 обстрела.

Во время массированной вражеской атаки убиты 14 человек. Еще 97 получили ранения.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что в ночь на 11 октября российские войска вполне вероятно могут продолжить обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины.

По его убеждению, россияне, разведав цели, захотят поразить то, что не смогли поразить 10 октября.

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00:44 - 11 октября

Очевидцы сообщают о взрывах в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Воздушная тревога продолжается в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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00:41 - 11 октября

Под Бахмутом Донецкой области идут тяжелые кровопролитные бои после того, как Россия перебросила туда несколько тысяч осужденных.

Об этом в эфире Фейгин Live сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

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