Массированный обстрел 12 областей и угроза повторных атак: что происходит на 230-е сутки войны (онлайн)
10 октября российские войска массированно обстреляли территорию Украины.
Под огонь оккупантов попали сразу 12 регионов.
По состоянию на 21:00 в Министерстве внутренних дел зафиксировали 74 обстрела.
Во время массированной вражеской атаки убиты 14 человек. Еще 97 получили ранения.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что в ночь на 11 октября российские войска вполне вероятно могут продолжить обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины.
По его убеждению, россияне, разведав цели, захотят поразить то, что не смогли поразить 10 октября.
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