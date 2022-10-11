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Факты / Україна

СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Ионафана

Малиновская Ангелина, редактор ленты
СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Ионафана

Сотрудники СБУ проводят обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана.

Сообщается, что следственно-оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

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Отмечается, что в поле зрения СБУ владыка попал из-за публикации материалов с призывом к межконфессиональной вражде. Кроме того, ему инкриминируют обвинения по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и 111-1 (коллаборационная деятельность).

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— Из сообщений в СМИ известно, что в помещении митрополита Ионафана прошли следственные действия в рамках производства по статье 161 Уголовного кодекса. Из тех же источников известно, что сам митрополит проходит в этом производстве как свидетель. Другой информации правоохранительные органы в настоящее время не предоставили. Возможно, после ознакомления с надлежащими юридическими документами будет больше информации, – заявил руководитель информационного отдела УПЦ, митрополит Климент.

Фото: соцсети

Источник: LB.ua
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