СБУ объявило в розыск Медведева, Шойгу и еще 10 сторонников путинского режима
Фото: Depositphotos
СБУ объявила в розыск экс-замглавы Совета безопасности РФ и экс-президента страны-агрессора Дмитрия Медведева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Отмечается, что в розыск его объявили еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России.
Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненно.
Также объявлены в розыск следующие представители путинского режима:
Сейчас смотрят
- спикер МИД России Мария Захарова,
- спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин,
- директор ФСБ Александр Бортников,
- директор Федеральной службы войск Нацгвардии Виктор Золотов,
- глава МВД РФ Владимир Колокольцев,
- глава Совфеда Валентина Матвиенко,
- директор СВР РФ Сергей Нарышкин,
- министра обороны РФ Сергея Шойгу,
- секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев,
- государственный советник Игорь Щеголев,
- официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
— Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, которые виноваты в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности, — говорится в сообщении СБУ.