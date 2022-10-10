СБУ объявило в розыск Медведева, Шойгу и еще 10 сторонников путинского режима

Октябрь, 10 в 19:06

СБУ объявила в розыск экс-замглавы Совета безопасности РФ и экс-президента страны-агрессора Дмитрия Медведева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Отмечается, что в розыск его объявили еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России.

Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненно.

Также объявлены в розыск следующие представители путинского режима:

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