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Факты / Україна

СБУ объявило в розыск Медведева, Шойгу и еще 10 сторонников путинского режима

Малиновская Ангелина, редактор ленты
дмитро медведєв
Фото: Depositphotos

СБУ объявила в розыск экс-замглавы Совета безопасности РФ и экс-президента страны-агрессора Дмитрия Медведева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Отмечается, что в розыск его объявили еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России.

Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненно.

Также объявлены в розыск следующие представители путинского режима:

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  • спикер МИД России Мария Захарова,
  • спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин,
  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • директор Федеральной службы войск Нацгвардии Виктор Золотов,
  • глава МВД РФ Владимир Колокольцев,
  • глава Совфеда Валентина Матвиенко,
  • директор СВР РФ Сергей Нарышкин,
  • министра обороны РФ Сергея Шойгу,
  • секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев,
  • государственный советник Игорь Щеголев,
  • официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, которые виноваты в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности, — говорится в сообщении СБУ.

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Источник: СБУ
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