СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ МП Іонафана

Жовтень, 11 в 19:41

Співробітники СБУ проводять обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана.

Повідомляється, що слідчо-оперативні заходи проводяться у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зазначається, що у поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів із закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують звинувачення за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та 111-1 (колабораційна діяльність).

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– З повідомлень у ЗМІ відомо, що в помешканні митрополита Іонафана відбулися слідчі дії в рамках провадження за статтею 161 Кримінального кодексу. З тих самих джерел відомо, що сам митрополит проходить у цьому провадженні як свідок. Іншої інформації правоохоронні органи на даний час не надали. Можливо, після ознайомлення з належними юридичними документами буде більше інформації, – заявив керівник інформаційного відділу УПЦ, митрополит Климент.

Фото: соцмережі