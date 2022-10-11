Україна отримала німецьку систему ППО IRIS-T – міноборони Німеччини
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Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що Україна одержала партію німецької системи ППО IRIS-T. Про це повідомляє Der Spiegel.
Міністр зазначила, що перша з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM буде доставлена протягом кількох днів.
Повідомляється, що Ламбрехт зробила заяву за кілька годин після того, як Росія завдала масованих повітряних ударів по містах України.
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– Ракетні обстріли Києва та багатьох інших міст, що відновилися, показують, наскільки важливо оперативно постачати Україну системами ППО. Атаки Росії із застосуванням ракет та безпілотників тероризують, зокрема, мирне населення. Ось чому ми зараз підтримуємо Україну, особливо засобами ППО, – сказала міністр.