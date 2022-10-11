Жовтень, 11 в 20:16

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що Україна одержала партію німецької системи ППО IRIS-T. Про це повідомляє Der Spiegel.

Міністр зазначила, що перша з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM буде доставлена ​​протягом кількох днів.

Повідомляється, що Ламбрехт зробила заяву за кілька годин після того, як Росія завдала масованих повітряних ударів по містах України.

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