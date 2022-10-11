Зеленский и Путин будут участвовать в саммите Большой двадцатки – глава МИД Индонезии
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились участвовать в саммите Большой двадцатки.
Об этом пишет индонезийский ресурс SINDOnews.
– До сих пор реакция была очень положительной, – заявила министр.
По ее словам, ее партия продолжает налаживание связи с главами Украины и России, однако ситуация в мире очень динамичная.
– Еще раз, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире сейчас динамичная. Вызовы в мире очень высоки, и ситуация не становится проще, а усложняется. Мы будем продолжать общение, – заявила Ретно.
Официального подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.
До этого пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что окончательного решения по вопросу поездки Зеленского на саммит G20 еще нет.
Источник: SINDOnews