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Факты / Україна

Зеленский и Путин будут участвовать в саммите Большой двадцатки – глава МИД Индонезии

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
Зеленський путін

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились участвовать в саммите Большой двадцатки.

Об этом пишет индонезийский ресурс SINDOnews.

– До сих пор реакция была очень положительной, – заявила министр.

По ее словам, ее партия продолжает налаживание связи с главами Украины и России, однако ситуация в мире очень динамичная.

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– Еще раз, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире сейчас динамичная. Вызовы в мире очень высоки, и ситуация не становится проще, а усложняется. Мы будем продолжать общение, – заявила Ретно.

Официального подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.

До этого пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что окончательного решения по вопросу поездки Зеленского на саммит G20 еще нет.

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Источник: SINDOnews

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