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Факти / Україна

Зеленський та Путін братимуть участь у саміті Великої двадцятки – глава МЗС Індонезії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Зеленський путін

Глава МЗС Індонезії Ретно Марсуді заявила, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися брати участь у саміті Великої двадцятки.

Про це пише індонезійський ресурс SINDOnews.

– Досі реакція була дуже позитивною, – заявила міністр.

За її словами, її партія продовжує налагодження зв’язку з главами України та Росії, проте ситуація у світі дуже динамічна.

Зараз дивляться

– Ще раз, друзі, ми маємо розуміти, що ситуація у світі зараз динамічна. Виклики у світі дуже високі, і ситуація не стає простішою, а ускладнюється. Ми продовжуватимемо спілкування, – заявила Ретно.

Офіційного підтвердження цієї інформації від влади України наразі немає.

До цього речник президента Сергій Нікіфоров сказав, що остаточного рішення щодо питання поїздки Зеленського на саміт G20 ще немає.

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Джерело: SINDOnews

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