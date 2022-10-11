Зеленський та Путін братимуть участь у саміті Великої двадцятки – глава МЗС Індонезії

Жовтень, 11 в 16:54

Глава МЗС Індонезії Ретно Марсуді заявила, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися брати участь у саміті Великої двадцятки.

Про це пише індонезійський ресурс SINDOnews.

– Досі реакція була дуже позитивною, – заявила міністр.

За її словами, її партія продовжує налагодження зв’язку з главами України та Росії, проте ситуація у світі дуже динамічна.

Зараз дивляться

– Ще раз, друзі, ми маємо розуміти, що ситуація у світі зараз динамічна. Виклики у світі дуже високі, і ситуація не стає простішою, а ускладнюється. Ми продовжуватимемо спілкування, – заявила Ретно.

Офіційного підтвердження цієї інформації від влади України наразі немає.

До цього речник президента Сергій Нікіфоров сказав, що остаточного рішення щодо питання поїздки Зеленського на саміт G20 ще немає.

Джерело: SINDOnews