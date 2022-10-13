В МВФ оценили дефицит госбюджета Украины в $3-4 млрд и обещают поддержку — глава Фонда

Октябрь, 12 в 22:22

Украину ждет трудный 2023 год, так как ежемесячный дефицит государственных финансов предварительно оценивается в $3-4 млрд.



Об этом в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.



Также она добавила, что МВФ окажет поддержку Украине в этом вопросе и в ближайшее время будет созван международный форум для решения этой проблемы.

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— Нам нужно изучить, как обеспечить устойчивость экономики. По нашим предварительным оценкам, ежемесячно необходимо от трех до четырех миллиардов долларов, – говорит она.

Георгиева также добавила, что у Фонда появилась новая платформа для взаимодействия, позволяющая проводить мониторинг совместно с советом директоров, что является путем к полноценной программе для Украины.

— Мы движемся с вами в направлении сильной Украины, – подчеркнула она.

Напомним, что Украина уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования и до конца года ожидает еще более $11 млрд.