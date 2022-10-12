НБУ ожидает еще более $11 млрд внешнего финансирования до конца года
Украина уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования и до конца года ожидает еще более $11 млрд.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
– Возможно, часть перейдет в следующем году. Но, учитывая макрофинансовую помощь от ЕС, поднятый в Конгрессе США вопрос о выделении дополнительных ресурсов для Украины, в частности для обеспечения фискальной устойчивости, ожидаем значительных объемов международной помощи до конца года, — сказал он.
Комментируя заложенные в проекте госбюджета на 2023 год $38 млрд внешнего финансирования, Гелетий подчеркнул, что приоритетом для правительства и Нацбанка в этом направлении является работа с МВФ.
– Ожидаем, что благодаря внесенным изменениям в инструментарий RFI (Rapid Financing Instrument) мы сможем уже в первой половине октября получить $1,3 млрд от МВФ в дополнение к полученным $1,4 млрд в марте. Но, безусловно, основным приоритетом для нас является программа upper-credit tranche (UCT) с МВФ. Это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо Стенд-бай. То есть, классическая расширенная программа, которая будет направлена на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ, — сказал он.
Заместитель главы НБУ добавил, что в октябре должна состояться миссия Фонда, с которой будут обсуждаться ряд вопросов, в частности макроэкономическая ситуация в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютно-курсовой политики.
По словам Гелетия, одной такой программы МВФ вряд ли будет достаточно, поэтому нужно активно работать с другими партнерами, прежде всего с ЕС, США и другими странами G7.
— НБУ, как никто другой, заинтересован в том, чтобы эта помощь была получена. Она снизит потребность в эмиссионном финансировании. Для нас прекращение монетизации бюджета является приоритетом. Поэтому ведется активная работа с международными партнерами, сейчас прежде всего с МВФ – чтобы все увидели этот “знак качества”, — заявил заместитель председателя центробанка.