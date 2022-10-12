НБУ ожидает еще более $11 млрд внешнего финансирования до конца года

Октябрь, 12 в 16:15

Украина уже получила $19,8 млрд внешнего финансирования и до конца года ожидает еще более $11 млрд.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

– Возможно, часть перейдет в следующем году. Но, учитывая макрофинансовую помощь от ЕС, поднятый в Конгрессе США вопрос о выделении дополнительных ресурсов для Украины, в частности для обеспечения фискальной устойчивости, ожидаем значительных объемов международной помощи до конца года, — сказал он.

Комментируя заложенные в проекте госбюджета на 2023 год $38 млрд внешнего финансирования, Гелетий подчеркнул, что приоритетом для правительства и Нацбанка в этом направлении является работа с МВФ.

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– Ожидаем, что благодаря внесенным изменениям в инструментарий RFI (Rapid Financing Instrument) мы сможем уже в первой половине октября получить $1,3 млрд от МВФ в дополнение к полученным $1,4 млрд в марте. Но, безусловно, основным приоритетом для нас является программа upper-credit tranche (UCT) с МВФ. Это может быть либо EFF (Extended Fund Facility), либо Стенд-бай. То есть, классическая расширенная программа, которая будет направлена ​​на преодоление разрывов платежного баланса и проведение структурных реформ, — сказал он.

Заместитель главы НБУ добавил, что в октябре должна состояться миссия Фонда, с которой будут обсуждаться ряд вопросов, в частности макроэкономическая ситуация в Украине, вопросы бюджета 2023 года и валютно-курсовой политики.

По словам Гелетия, одной такой программы МВФ вряд ли будет достаточно, поэтому нужно активно работать с другими партнерами, прежде всего с ЕС, США и другими странами G7.